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Россияне придумали новую схему паспортизировать украинцев в оккупации, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские захватчики придумали новый способ, как паспортизировать население на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечается, в регионе ввели выездную флюорографию по селам, которая является обязательной. Однако для получения "услуги" необходимо иметь российский страховой полис и паспорт РФ. Таким образом, враг фактически использует медицинские услуги "для навязывания своей макулатуры".

Так, врачи из России, которые проводят объезд, фиксируют списки тех, кто получил услугу и не пришел.

"Не трудно предположить, что со временем для тех, кто не сделал флюорографию, будут применены дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что все, кто имеет отношение к принудительной паспортизации, совершают преступление против украинского народа и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что по данным ЦНС, беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи, если они не имеют паспорт РФ. В частности, их не берут на учет.

Также РБК-Украина писало, что с 2025 года оккупанты обещают отбирать авто у украинцев, которые не получат российский паспорт. Со следующего года, все они должны застраховать авто в российских компаниях, для чего нужен паспорт РФ.

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