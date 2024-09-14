Росіяни вигадали нову схему депортації українських дітей, - SPRAVDI

"Росіяни застосовують нову схему депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України. До РФ з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей під виглядом "турботи" примусово вивозять хворих та сиріт", - повідомили в центрі.

За даними SPRAVDI, для надання своїм діям нібито "законності" та "гуманізму", колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією".

Злочинну діяльність росіяни розгорнули на базі дитячого хоспісу "Одуванчики".

"Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на Росію", - додали у ЦНС.