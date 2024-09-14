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Росіяни вигадали нову схему депортації українських дітей, - SPRAVDI

Фото: окупанти вигадали нову схему депортації українських дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вигадали нову схему депортації українських дітей. Цього разу вони вирішили під виглядом "турботи" вивозити хворих та сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

"Росіяни застосовують нову схему депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України. До РФ з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей під виглядом "турботи" примусово вивозять хворих та сиріт", - повідомили в центрі.

За даними SPRAVDI, для надання своїм діям нібито "законності" та "гуманізму", колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією".

Злочинну діяльність росіяни розгорнули на базі дитячого хоспісу "Одуванчики".

"Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на Росію", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що російські військові на окупованих територіях України залучають дітей до парамілітарних організацій.

Незадовго до цього в Центрі національного спротиву писали, що Кремль вдвічі збільшує плани з мілітаризації дітей, які в окупації.

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Війна Росії проти УкраїниДітиОкупанти