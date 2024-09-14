Россияне придумали новую схему депортации украинских детей, - SPRAVDI

"Россияне применяют новую схему депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В РФ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под видом "заботы" принудительно вывозят больных и сирот", - сообщили в центре.

По данным SPRAVDI, для придания своим действиям якобы "законности" и "гуманизма", коллаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией".

Преступную деятельность россияне развернули на базе детского хосписа "Одуванчики".

"Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию", - добавили в ЦНС.