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Россияне придумали новую схему депортации украинских детей, - SPRAVDI

Фото: оккупанты придумали новую схему депортации украинских детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные придумали новую схему депортации украинских детей. В этот раз они решили под видом "заботы" вывозить больных и сирот.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

"Россияне применяют новую схему депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В РФ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под видом "заботы" принудительно вывозят больных и сирот", - сообщили в центре.

По данным SPRAVDI, для придания своим действиям якобы "законности" и "гуманизма", коллаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией".

Преступную деятельность россияне развернули на базе детского хосписа "Одуванчики".

"Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию", - добавили в ЦНС.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что российские военные на оккупированных территориях Украины привлекают детей в парамилитарные организации.

Незадолго до этого в Центре национального сопротивления писали, что Кремль вдвое увеличивает планы по милитаризации детей в оккупации.

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