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Росіяни залучають дітей в окупації до парамілітарних організацій, - Костін

Україна, Субота 14 вересня 2024 16:20
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Росіяни залучають дітей в окупації до парамілітарних організацій, - Костін Фото: генеральний прокурор Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові на окупованих територіях України залучають дітей до парамілітарних організацій. Україна наразі розслідує дані злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Андрія Костіна.

"Держава-агресор на окупованих територіях проводить ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій", - заявив він.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень. 9 обвинувальних актів скеровано до суду. 4 особи засуджено.

"Дітям видають російські паспорти та замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України", - наголосив Костін.

Він також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей.

"Найбільша кількість - у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, в тому числі фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства. За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває", - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, що днями Центр національного спротиву повідомив, що Кремль вдвічі збільшує плани з мілітаризації дітей, які в окупації.

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