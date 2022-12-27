Росіяни вигадали нову схему "демілітаризації" ЗАЕС, - міністр енергетики

Росіяни мають намір на Запорізькій АЕС замінити своїх військових на Росгвардію, видавши таку ротацію за раніше анонсовану "демілітаризацію".
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
“У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметру довкола, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – наголосив Галущенко.
За його словами, представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на цій станції, повинні так само піти з військовими і дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.
“Ось обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде гарна новина. Але нині риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік”, – додав міністр енергетики.
Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.
Також ми писали, що цієї осені за участю МАГАТЕ ведуться переговори щодо створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, окупованої росіянами.
Так, нещодавно в українському МЗС заявили, що Київ із МАГАТЕ рухаються "крок за кроком" до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
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