Росіяни вигадали новий спосіб перекидання резервів через Маріуполь

"Росіяни повернулись до тактики перевезення вантажів на потребу фронту цивільними фурами", - розповів він.

Цього тижня, за даними радника мера, спостерігали такий рух через Маріуполь у Бердянський район та до Приморська.

"Звичайні на вигляд двадцятитонні фури - в причепах "якись ракети" за інформацією від наших джерел. Рухались у супроводі легкових автівок з військовими всередині. Подібну тенденцію спостерігали партизани, але з боку Криму на напрямок Приморська та по самому Криму", - зазначив Андрющенко.

На його думку, така обачність росіян пояснюється спробою уникнути потрапляння під атаку дронами.

"Не дивно, що практику застосування цивільного транспорту росіяни повернули після масованої атаки на інфраструктуру Бердянська та району минулого тижня", - констатував представник міськради Маріуполя.