Россияне придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь

"Россияне вернулись к тактике перевозки грузов для нужд фронта гражданскими фурами", - рассказал он.

На этой неделе, по данным советника мэра, наблюдали такое движение через Мариуполь в Бердянский район и в Приморск.

"Обычные на вид двадцатитонные фуры - в прицепах "какие-то ракеты" по информации от наших источников. Двигались в сопровождении легковых автомобилей с военными внутри. Подобную тенденцию наблюдали партизаны, но со стороны Крыма на направление Приморска и по самому Крыму", - отметил Андрющенко.

По его мнению, такая осмотрительность россиян объясняется попыткой избежать попадания под атаку дронами.

"Неудивительно, что практику применения гражданского транспорта россияне вернули после массированной атаки на инфраструктуру Бердянска и района на прошлой неделе", - констатировал представитель горсовета Мариуполя.