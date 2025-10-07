ua en ru
Війна в Україні

Росіяни вигадали новий метод контролю армії: в "АТЕШ" розкрили деталі

Херсонська область, Вівторок 07 жовтня 2025 09:05
Росіяни вигадали новий метод контролю армії: в "АТЕШ" розкрили деталі
Автор: Наталія Кава

Російське командування відбирає у солдатів банківські картки, щоб зменшити кількість втеч з армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади на Херсонському напрямку розповів про безпрецедентний випадок. Зокрема, командир їхньої роти зібрав банківські картки у всього особового складу.

"Він зробив це на тлі очікуваного відправлення підрозділу в Донецьку область. Керівництво, побоюючись масових випадків СОЧ, намагається таким чином позбавити військовослужбовців можливості використовувати свої особисті кошти", - пишуть партизани.

Командування обіцяє повернути картки солдатам, як тільки підрозділ переїде на нове місце. Зокрема, ротний категорично заборонив про це розповідати, щоб підрозділ не потрапив під перевірку. Тих, хто розповість, ротний прямо пообіцяв "обнулити".

Раніше партизани розповідали, що в армії РФ створили "польові суди", які карають дезертирів тортурами та заставляють до смерті битися один з одним.

Війна в Україні Окупанти партизаны
