Росіяни вигадали фейк після удару по Павлограду: намагаються перекласти провину

Обстріл Павлограда

В ніч на 25 квітня російська армія направила дрони для атаки по Україні. Зокрема, під ударом безпілотників перебував Павлоград.

В місті виникли декілька пожеж, зокрема загорілась багатоповерхівка. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і вісьмох поранених. Пізніше кількість жертв почала зростати - спочатку до 2, потім - до трьох, серед яких дитина.

Далі, майже кожну годину, кількість постраждалих збільшувалась. Наразі в Павлограді троє людей загинули, ще 14 отримали поранення.

Додамо, що росіяни постійно вигадують фейки про обстріли по Україні. Часом це вже нагадує своєрідну тактику. Наприклад, днем раніше, 24 квітня, росіяни вигадали цинічне виправдання атаці та вбивству людей у Києві.

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