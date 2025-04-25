Россияне придумали фейк после удара по Павлограду: пытаются переложить вину

"Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы "в результате работы украинской ПВО".

На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.

"Именно Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры", - констатируют в Центре.

Там разъясняют, что цель таких информационных вбросов - отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.