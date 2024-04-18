Росіяни вигадали фейк про мінування дамби в Харкові

Росіяни розповсюджують фейк про те, що дамба у Харкові нібито замінована. Вони можуть готуватись до провокацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
За інформацією Центру, окупанти також пишуть, що українські військові встановлюють протипіхотні та протитанкові міни навколо Харкова.
"Це - відверта маячня, мета якої - перекласти відповідальність за воєнні злочини Росії на Україну. Не виключено, що, поширюючи такі заяви через пропагандистів, армія країни-терористки готується до здійснення провокацій на черговій гідроспоруді в Україні", - наголосили в Центрі.
Там також нагадали, що саме Росія мінує греблі та скоює воєнні злочини проти мирних українців, як це було, коли ворог підірвав Каховську ГЕС минулого року та вдарив по ДніпроГЕС уже цього року.
У такий спосіб росіяни хочуть створити екологічну катастрофу.
Нагадаємо, російська пропаганда часто вигадує фейки про війну в Україні. Ворог намагається дискредитувати українських військових та навести паніку серед мирного населення.
Останнім часом пропагандисти РФ розповсюджують фейкові новини про прикордонні області. Зокрема, вони писали про "евакуацію Харкова через загрозу оточення".
Також росіяни розповсюджували вкидання про "підготовку наступу на Сумську область", щоб послабити українську оборону Куп'янська.
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