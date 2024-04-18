Росіяни вигадали фейк про мінування дамби в Харкові

За інформацією Центру, окупанти також пишуть, що українські військові встановлюють протипіхотні та протитанкові міни навколо Харкова.

"Це - відверта маячня, мета якої - перекласти відповідальність за воєнні злочини Росії на Україну. Не виключено, що, поширюючи такі заяви через пропагандистів, армія країни-терористки готується до здійснення провокацій на черговій гідроспоруді в Україні", - наголосили в Центрі.

Там також нагадали, що саме Росія мінує греблі та скоює воєнні злочини проти мирних українців, як це було, коли ворог підірвав Каховську ГЕС минулого року та вдарив по ДніпроГЕС уже цього року.

У такий спосіб росіяни хочуть створити екологічну катастрофу.