Россияне выдумали фейк о минировании дамбы в Харькове

По информации Центра, оккупанты также пишут, что украинские военные устанавливают противопехотные и противотанковые мины вокруг Харькова.

"Это - откровенный бред, цель которого - переложить ответственность за военные преступления России на Украину. Не исключено, что, распространяя такие заявления через пропагандистов, армия страны-террористки готовится к совершению провокаций на очередном гидросооружении в Украине", - подчеркнули в Центре.

Там также напомнили, что именно Россия минирует дамбы и совершает военные преступления против мирных украинцев, как это было, когда враг подорвал Каховскую ГЭС в прошлом году и ударил по ДнепроГЭС уже в этом.

Таким образом россияне хотят создать экологическую катастрофу.