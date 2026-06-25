Росіяни не відступають з Кінбурнської коси: ВМС розкрили, що там насправді

За його словами, ця територія лишається стратегічно важливою для російських окупантів.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - наголосив Плетенчук.

Окупація Кінбурнської коси

Нагадаємо, Кінбурнська коса залишається під російською окупацією з березня 2022 року. Війська РФ зайшли на півострів із боку Херсонської області, що дозволило їм встановити контроль над значною частиною акваторії Чорного моря.

Коса має стратегічне значення, оскільки розташована біля виходів із портів Херсона та Миколаєва. Захоплення цієї території фактично дало Росії можливість блокувати судноплавство з цих портів.

Крім того, з Кінбурнської коси окупанти регулярно здійснюють обстріли міста Очаків та прилеглих районів.