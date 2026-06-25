Россияне не отступают с Кинбурнской косы: ВМС раскрыли, что там на самом деле

По его словам, эта территория остается стратегически важной для российских окупантов. Украинские военные сейчас занимаются там уничтожением российской логистики.

"Это процесс последовательный, не первый год, даже не месяц он продолжается. Но по состоянию на данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий", - подчеркнул Плетенчук.

Оккупация Кинбурнской косы

Напомним, Кинбурнская коса остается под российской оккупацией с марта 2022 года. Войска РФ зашли на полуостров со стороны Херсонской области, что позволило установить контроль над значительной частью акватории Черного моря.

Коса имеет стратегическое значение, поскольку расположена у выходов из портов Херсона и Николаева. Захват этой территории фактически дал России возможность блокировать судоходство из этих портов.

Кроме того, из Кинбурнской косы оккупанты регулярно совершают обстрелы города Очаков и близлежащих районов.