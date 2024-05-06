Росіяни відремонтували НПЗ у Туапсе, який у січні атакували українські дрони, - Reuters

Нафтопереробний завод "Роснафти" у Туапсе, який є одним з найбільших у Росії, відновив роботу після атаки українських дронів у ніч на 25 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили джерела агенства, у кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тисяч барелів на добу.
Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн (146 600 барелів на добу).
Нафтопереробний завод у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі Росії, який входить у десятку найбільших в країні.
Нагадаємо, 25 січня нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України.
Безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів на НПЗ почалася масштабна пожежа.
У результаті пожежі була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.
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