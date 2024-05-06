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Росіяни відремонтували НПЗ у Туапсе, який у січні атакували українські дрони, - Reuters

Фото: нафтопереробний завод у Туапсе (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Нафтопереробний завод "Роснафти" у Туапсе, який є одним з найбільших у Росії, відновив роботу після атаки українських дронів у ніч на 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела агенства, у кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тисяч барелів на добу.

Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн (146 600 барелів на добу).

Нафтопереробний завод у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі Росії, який входить у десятку найбільших в країні.

Атака дронів на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, 25 січня нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України.

Безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів на НПЗ почалася масштабна пожежа.

У результаті пожежі була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

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