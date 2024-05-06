Россияне отремонтировали НПЗ в Туапсе, который в январе атаковали украинские дроны, - Reuters

Как сообщили источники агентства, в конце апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе якобы закончил ремонтные работы на установке первичной переработки нефти CDU-12, которая имеет мощность в 250 тысяч баррелей в сутки.

По состоянию на начало мая объемы переработки нефти в Туапсе были на уровне 20 тысяч метрических тонн (146 600 баррелей в сутки).

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - единственный на черноморском побережье России, который входит в десятку крупнейших в стране.