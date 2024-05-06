Россияне отремонтировали НПЗ в Туапсе, который в январе атаковали украинские дроны, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе, который является одним из крупнейших в России, возобновил работу после атаки украинских дронов в ночь на 25 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники агентства, в конце апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе якобы закончил ремонтные работы на установке первичной переработки нефти CDU-12, которая имеет мощность в 250 тысяч баррелей в сутки.
По состоянию на начало мая объемы переработки нефти в Туапсе были на уровне 20 тысяч метрических тонн (146 600 баррелей в сутки).
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - единственный на черноморском побережье России, который входит в десятку крупнейших в стране.
Напомним, 25 января нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины.
Беспилотники СБУ атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов на НПЗ начался масштабный пожар.
В результате пожара была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.
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