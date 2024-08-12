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Россияне отправят молодежь из оккупации на "помощь гражданским" в Курской области - ЦНС

Понедельник 12 августа 2024 10:50
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Россияне отправят молодежь из оккупации на "помощь гражданским" в Курской области - ЦНС Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль устроил очередную пропагандистскую акцию на временно оккупированных территориях Украины. Собирает молодежные отряды, которые под объективы видеокамер отправляют в Курскую область для "помощи гражданским".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

По словам коллаборанта и руководителя региональной организации "Молодая республика" Сергея Добровольского, только с временно оккупированных территорий Донецкой области Россия планирует отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, пока план выполнить не удается.

"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области", - пишет "ЦНС".

Бои в Курской области

6 августа враг заявил о прорыве границы, а также продвижении вглубь Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Вследствие этого российские террористы ввели режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Также, вчера, 11 августа, в России утверждали о ночном прорыве в Беловском районе Курской области.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), Силы обороны продолжают продвигаться на территории врага.

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