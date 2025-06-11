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Росіяни відправили штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, вони були знищені, - ЦПД

Середа 11 червня 2025 21:20
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Росіяни відправили штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, вони були знищені, - ЦПД Фото: росіяни відправили штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області. Однак їх знищили українські бійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області, в кілзону. Вони були знищені", - повідомив Коваленко.

РФ намагається вийти до адмінмежі Дніпропетровської області

Нагадаємо, протягом місяців загострилася ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області. Населений пункт розташований поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Представники Сил оборони України зазначають, що у разі успіху окупантів це дає їм можливість для наступу на кількох напрямків. Тому ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та захопити логістичні шляхи.

У травні повідомлялося, що російська армія продовжує атаки на напрямку в Донецької області, намагаючись прорватися до адміністративної межі з Дніпропетровською. Окупанти хотіли це зробити це до 9 травня, однак не змогли.

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