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Росіяни відправили курсантів на війну проти України, - АТЕШ

Ілюстративне фото: російські курсанти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Курсантів російських військових вишів відправили у Херсонську область "для отримання бойового досвіду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кібер "АТЕШ".

"Кібер "АТЕШ" отримав інформацію від відділу персоналу 810 обрпм Збройних сил РФ про те, що курсантів військових вишів відправили в Херсонську область, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки 810 бригада намагається вижити в Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів.

В "АТЕШ" додали, що, ймовірно, кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки у Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ. 

Фото: список курсантів, яких РФ відправила на війну (t.me/CyberATESH)

Нагадаємо, ще у травні минулого року ми повідомляли, що росіяни планують відправити на війну курсантів. Тоді вони проходили навчання на кордоні з Україною.

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