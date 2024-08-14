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Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ

Иллюстративное фото: российские курсанты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кибер "АТЕШ".

"Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 обрпм Вооруженных сил РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт. В подразделениях они наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка оставили курсантов.

В "АТЕШ" добавили, что, вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в России планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ. 

Фото: список курсантов, которых РФ отправила на войну (t.me/CyberATESH)

Напомним, еще в мае прошлого года мы сообщали, что россияне планируют отправить на войну курсантов. Тогда они проходили обучение на границе с Украиной.

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