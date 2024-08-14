Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ

Курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кибер "АТЕШ".
"Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 обрпм Вооруженных сил РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт. В подразделениях они наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка оставили курсантов.
В "АТЕШ" добавили, что, вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в России планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.
Фото: список курсантов, которых РФ отправила на войну (t.me/CyberATESH)
Напомним, еще в мае прошлого года мы сообщали, что россияне планируют отправить на войну курсантов. Тогда они проходили обучение на границе с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.