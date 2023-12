Росіяни відновили загородження від морських дронів, які пошкодила негода в Криму

На супутникових знімках можна побачити, що після негоди, яка накрила Крим 27 листопада, бонові загородження були змиті хвилями.

Варто додати, що ці загородження терористи встановили для того, аби захистити свої військові кораблі від атак українських надводних дронів.

Here's new imagery of Russia's Sevastopol harbor defenses in Crimea that were recently battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI