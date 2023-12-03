Росіяни відновили загородження від морських дронів, які пошкодила негода в Криму

Російські терористи відновили загородження від морських дронів у бухті Севастополя тимчасово окупованого Криму. Раніше їх пошкодила негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-аналітика Бреді Афріка.

На супутникових знімках можна побачити, що після негоди, яка накрила Крим 27 листопада, бонові загородження були змиті хвилями.

Варто додати, що ці загородження терористи встановили для того, аби захистити свої військові кораблі від атак українських надводних дронів.

Here's new imagery of Russia's Sevastopol harbor defenses in Crimea that were recently battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Наслідки шторму в Криму

Тимчасово окупований Крим із 26 листопада накрила потужна негода, яку охрестили найсильнішим штормом у Чорному морі за останні 100 років.

Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. Зокрема стихія знесла загородження, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), циклон у Чорному морі й на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах південної Росії та окупованої частини нашої країни. Також він вплинув на темп військових дій уздовж лінії фронту.