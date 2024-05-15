Росіяни відновили штурми на Куп'янсько-Лиманському напрямку, - Харківська ОВА

"Фактично відучора ворог поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, у напрямках населених пунктів Лиман Перший і Синьківка. Там тривають бої", - сказав він.

За словами заступника керівника Харківської ОВА, на Куп'янсько-Лиманському напрямку українські військові за добу відбили 16 атак окупантів. Росіяни успіхи не мали.

"Збройні сили України надійно тривають східний фронт Харківської області", - додав він.

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