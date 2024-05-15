Россияне возобновили штурмы на Купянско-Лиманском направлении, - Харьковская ОВА

Бои возле Волчанска

В ночь с 9 на 10 мая российская армия предприняла попытку повторного наступления на севере Харьковской области. Большого прорыва фронта удалось избежать, но россияне заняли несколько приграничных населенных пунктов.

По данным Генштаба ВСУ, сегодня российские оккупанты не проводят активных действий, но пытаются закрепиться и перегруппироваться.

Также отметим, что сегодня в сети появилась информация, что россияне зашли в Волчанск (город на границе возле РФ). В Минобороны подтвердили, что небольшие пехотные группы врага зашли в город и пытаются закрепиться в северной части.

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