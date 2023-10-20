Россияне возобновили наступление на Авдеевку: что происходит на фронте

Российские войска возобновили наступление на Авдеевку, а также давят на Купянском направлении. ВСУ держат оборону и продолжают наступательную операцию на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов", - сказал он.

Также ВСУ в районе Авдеевки уничтожили более 50 танков и 100 единиц бронированной техники РФ. Силы обороны также отразили атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Степовое и Северное Донецкой области.

Кроме того, защитники сдерживают оккупантов возле Марьинки и на Шахтерском направлении. На Купянском направлении, как отметил спикер, ВСУ за сутки отразили 30 атак противника.

Успехи ВСУ

Наши воины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, закрепляются на рубежах. Оккупанты в свою очередь пытались вернуть позиции возле Клещиевки, но безуспешно.

По словам Ковалева, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Защитники не допустили потери позиций возле Вербового.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Кроме того, после относительного затишья оккупанты со вчерашнего дня вновь усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.