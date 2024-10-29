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Россияне отказываются идти в наступление в Запорожской области, - АТЕШ

Вторник 29 октября 2024 01:00
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Россияне отказываются идти в наступление в Запорожской области, - АТЕШ Фото: российские военные устраивают акции неповиновения на юге (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Отдельные российские подразделения отказываются идти в наступление в Запорожской области. Такие случаи случаются все чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

По данным агентов из 1440-го мотострелкового полка, отдельные взводы россиян отказываются переходить в наступление в Запорожской области. Отказников задержала военная полиция.

"Все понимают, что штурм украинской обороны - это дорога в один конец. И подобные случаи происходят все чаще", - говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что в связи с ситуацией, российское командование планирует привлекать на указанное направление новые подразделения и заменять ушедшие формирования срочниками.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО", - сообщают партизаны.

Ситуация в Запорожской области

На днях ряд западных СМИ сообщили, что россияне якобы планируют большое наступление с целью захвата Запорожья. Захватчики активизировали удары по городу управляемыми авиабомбами.

Между тем сервис DeepState отметил о захвате военными агрессора поселка Левадное недалеко от границы Запорожской и Донецкой областей. В ВСУ подтвердили успех врага в том районе.

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Запорожская область партизаны
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