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Россияне отбирают жилье на оккупированных территориях: полиция дала советы владельцам

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 16:09
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Россияне отбирают жилье на оккупированных территориях: полиция дала советы владельцам Фото: Россияне отбирают жилье на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы продолжают отбирать жилье у украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей сообщили владельцам жилья о необходимости его регистрации в "Едином государственном реестре недвижимости" РФ.

По словам россиян, в случае отсутствия записи в реестре или если жилье не используется или за него не вносят плату, его будут якобы изымать так называемые муниципальные органы.

"Прежде всего, следует помнить, что Украина никогда не признает законным изъятие недвижимого имущества оккупационными властями РФ. Это не будет иметь никакой юридической силы", - пояснили в министерстве.

Минреинтеграции подчеркнуло, что сейчас предусмотреть или предотвратить действия оккупационных властей невозможно. Однако для фиксации изъятия недвижимого имущества правозащитники рекомендуют:

  • отслеживать, что происходит с жильем на ВОТ Украины и собирать об этом информацию;
  • проверить данные о праве собственности на жилую недвижимость. В случае необходимости обратитесь в Государственный реестр Украины;
  • обратиться в правоохранительные органы Украины.

Ситуация на оккупированных территориях

С начала захвата украинских территорий Российская Федерация начала создавать там "свой пузырь". Оккупанты задерживают зарплаты и пенсии. В школах возникают предметы по исследованию российского языка, истории и культуры.

Недавно оккупационная "власть" даже ввела список профессий, на которых нельзя работать украинцам.

Кроме того, россияне на временно оккупированных территориях вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, собирающем иранские дроны-камикадзе Shahed.

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