Россияне отбирают жилье на оккупированных территориях: полиция дала советы владельцам

Российские террористы продолжают отбирать жилье у украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей сообщили владельцам жилья о необходимости его регистрации в "Едином государственном реестре недвижимости" РФ.

По словам россиян, в случае отсутствия записи в реестре или если жилье не используется или за него не вносят плату, его будут якобы изымать так называемые муниципальные органы.

"Прежде всего, следует помнить, что Украина никогда не признает законным изъятие недвижимого имущества оккупационными властями РФ. Это не будет иметь никакой юридической силы", - пояснили в министерстве.

Минреинтеграции подчеркнуло, что сейчас предусмотреть или предотвратить действия оккупационных властей невозможно. Однако для фиксации изъятия недвижимого имущества правозащитники рекомендуют: