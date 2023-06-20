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Росіяни відбирають паспорти українців та грабують будинки на затоплених окупованих територіях

Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.

Про це заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, росіяни удають, що допомагають евакуювати людей з підтоплених територій. Однак насправді крадуть майно з будинків у вказаних населених пунктах.

Партизанам вдалось зафіксувати мінімум 20 випадків, коли окупанти проводили "огляд" затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності. Окрім цього вони забирають українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.

"Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами", - сказано у повідомленні.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Так, ЦНС повідомляло, що понад 500 жителів окупованих Олешок могли загинути після підриву ГЕС.

При цьому голова МВС Ігор Клименко повідомив, що через російський терористичний акт загинули щонайменше 18 осіб.

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Каховська ГЕСокупантиВійна Росії проти України