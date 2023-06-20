Россияне отбирают паспорта украинцев и грабят дома на затопленных оккупированных территориях

По его словам, россияне делают вид, что помогают эвакуировать людей с подтопленных территорий. Однако действительно воруют имущество из домов в указанных населенных пунктах.

Партизанам удалось зафиксировать минимум 20 случаев, когда оккупанты проводили "осмотр" затопленных домов и изымали материальные ценности. Кроме этого, они забирают украинские документы - паспорта, свидетельства о рождении и браке.

"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - говорится в сообщении.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не производили эвакуацию населения.

Так, ЦНС сообщало, что более 500 жителей оккупированных Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС.

При этом глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за российского террористического акта погибли по меньшей мере 18 человек.

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