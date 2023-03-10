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Росіяни видають партквитки "Єдиної Росії" на окупованих територіях Донецької області

Фото: росіяни видають партквитки "Єдиної Росії" на територіях Донецької області (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни почали видавати партійні квитки "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, так звана російська "влада” організувала вручення колаборантам на окупованих територіях Донецької області партійних квитків російської політичної партії "Єдиної Росії".

В Штабі повідомили, що такі дії окупанти розгорнули на території:

  • Ясинувати;
  • Жданівки;
  • Харцизьку;
  • Амвросіївки.

Вручають партквитки зазвичай в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури.

Нагадаємо, раніше в штабі повідомляли, що військові РФ в Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.

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