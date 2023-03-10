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Россияне выдают партбилеты "Единой России" на оккупированных территориях Донецкой области

Фото: россияне выдают партбилеты "Единой России" на территориях Донецкой области (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Россияне начали выдавать партийные билеты "Единой России" на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, так называемая российская "власть" организовала вручение коллаборантам на оккупированных территориях Донецкой области партийных билетов российской политической партии "Единой России".

В Штабе сообщили, что такие действия оккупанты развернули на территории:

  • Ясиноваты;
  • Ждановки;
  • Харцызска;
  • Амвросиевки.

Вручают партбилеты обычно в местных оккупационных администрациях и домах культуры.

Напомним, ранее в штабе сообщали, что военные РФ в Херсонской области начали активно вывозить награбленное имущество.

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