Вивозять майно та техніку. Росіяни активно мародерять в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", - повідомили в штабі.

За даними Генштабу, у окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.

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