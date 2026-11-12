Росіяни від ранку атакують Херсон, жителів закликали не виходити на вулицю

"Сьогодні фіксуємо високу інтенсивність російських ударів по Херсону. Від самого ранку ворог атакує місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників", - повідомив Прокудін.

Він закликав жителів міста без нагальної потреби не виходити на вулицю, а у разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця.