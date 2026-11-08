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Армія РФ провела значну ротацію на Херсонщині, - Зеленський

18:20 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Армія РФ провела значну ротацію на Херсонщині, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Скориставшись гуманітарною операцією в Олешках як прикриттям, російські війська здійснили велику ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі Херсонської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору", - наголосив глава держави.

Окрім того, Зеленський розповів про ситуацію на інших ділянках фронту.

На Сумщині визначили окремі завдання для ЗСУ, спрямовані на протидію російським операціям. Також обговорили роботу служб і комунальних підприємств, зокрема енергетичних компаній та обласного управління ДСНС. Окремі доповіді стосувалися ситуації в Сумах, Охтирці та Шостці.

На Харківщині представили план стійкості регіону та доповіли про підготовку критичної інфраструктури до зимового періоду.

На Дніпропетровщині йшлося про відновлення електропостачання після російських ударів уночі та вранці.

Крім того, детально розглянули ситуацію на Житомирщині та проблеми, які виникли в енергосистемі, зокрема на об'єктах розподілу й передачі електроенергії. Для Міністерства енергетики визначили окреме завдання щодо розв'язання цих питань.

"Запоріжжя: була доповідь по ситуації в місті, забезпеченню потреб регіону. Детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади", - повідомив Зеленський.

Він також пообіцяв, що під час Ставки будуть опрацьовані нові заходи протидії.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пообіцяв відповіді на нові удари Росії.

Також він повідомив, що 7 листопада ППО знешкодила 4 із 36 ракет РФ, що атакували по балістичній траєкторії.

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Володимир Зеленський Херсонська область Збройні сили України Війська РФ
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