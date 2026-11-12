Россияне с утра атакуют Херсон, жителей призвали не выходить на улицу

"Сегодня фиксируем высокую интенсивность российских ударов по Херсону. С самого утра враг атакует город со ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью беспилотников", - сообщил Прокудин.

Он призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу, а в случае угрозы немедленно направляться к ближайшему укрытию или другому безопасному месту.