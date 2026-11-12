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Россияне с утра атакуют Херсон, жителей призвали не выходить на улицу

12:00 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне с утра атакуют Херсон (Getty Images)

Российские оккупанты с самого утра 12 ноября атакуют Херсон. Жителей города призвали не выходить на улицу без необходимости и прятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сегодня фиксируем высокую интенсивность российских ударов по Херсону. С самого утра враг атакует город со ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью беспилотников", - сообщил Прокудин.

Он призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу, а в случае угрозы немедленно направляться к ближайшему укрытию или другому безопасному месту.

Напомним, воспользовавшись гуманитарной операцией в Олешках как прикрытием,российские войска провели большую ротацию личного состава и техники на Левобережье Херсонской области.

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