За його словами, росіяни вдарили безпілотником по маршрутці, яка рухалася трасою поблизу села Федорівка.

Унаслідок атаки одна людина загинула. Ще семеро пасажирів постраждали.

Наразі на місці працюють медики, які надають допомогу пораненим. Інформації про характер і ступінь тяжкості їхніх травм поки немає.

Обставини російської атаки уточнюються.