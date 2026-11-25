По его словам, россияне ударили беспилотником по маршрутке, которая двигалась по трассе вблизи села Федоровка.

В результате атаки один человек погиб. Еще семь пассажиров пострадали.

Сейчас на месте работают медики, оказывающие помощь раненым. Информации о характере и степени тяжести травм пока нет.

Обстоятельства российской атаки уточняются.