Росіяни везуть танки під Маріуполь, мріють захопити Вугледар та Запоріжжя, - Андрющенко

"Вночі окупанти завезли до 20 танків в села на північ від Маріуполя", - пише Андрющенко.

За йогом словами, окупанти, що розквартирувались навколо с. Нікольске та районі в напряму Волновахи, розповідають місцевим про свої "плани".

"Особливо (розповідають - ред.) після пригощання горілкою, що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя. Вологі фантазії Путіна. У підсумку візьмуть пакети та максимум - 2 на метр української землі для тимчасового зберігання в стані трупи для підтанцовки Кобзону", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що вчора в окупованому Маріуполі зафіксували рух великої колони російської армії.

Також повідомлялося про те, що окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.

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