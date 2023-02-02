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Россияне везут танки под Мариуполь, мечтают захватить Угледар и Запорожье, - Андрющенко

Фото: россияне везут танки под Мариуполь и мечтают захватить Угледар и Запорожье (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные завезли до 20 танков в села к северу от оккупированного Мариуполя. Противник готовит новое наступление, мечтая захватить Угледар и Запорожье в течение февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Ночью оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя", - пишет Андрющенко.

По его словам, оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, рассказывают местным о своих "планах".

"Особенно (рассказывают - ред.) после угощения водкой, получивших приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье. Влажные фантазии Путина. В итоге возьмут пакеты и максимум - 2 на метр украинской земли для временного хранения в состоянии трупы для подтанцовки Кобзону", - отметил Андрющенко.

Напомним, что вчера в оккупированном Мариуполе было зафиксировано движение большой колонны российской армии.

Также сообщалось о том, что оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар.

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