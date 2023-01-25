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Росіяни вербують ремонтників у Білорусі, щоб відправити на ЗАЕС, - "Енергоатом"

Фото: у Білорусі вербують ремонтників, щоб відправити на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вербують у Білорусі ремонтників, щоб відправити їх на Запорізьку АЕС. Таким чином окупанти намагаються відновити стабільну роботу станції після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, росіяни хочуть завербувати 150 фахівців з ремонту, які раніше працювали на Білоруській АЕС.

"Очевидно, вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", - додали в "Енергоатомі".

Зазначається, що окупанти продовжують обіцяти співробітникам ЗАЕС "вигідні умови", а також погрожують, залякують і тримають у полоні. Проте ці методи не впливають на кількість кваліфікованого персоналу, якого на станції катастрофічно бракує.

Нагадаємо, нещодавно Росія звинуватила Україну у нібито зберіганні зброї на територіях АЕС. Проте радник голови ОП Михайло Подоляк спростував це та нагадав, що саме РФ захопила Запорізьку АЕС.

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ЭнергоатомЗапорізька АЕСБілорусь