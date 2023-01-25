Россияне вербуют ремонтников в Беларуси, чтобы отправить на ЗАЭС, - "Энергоатом"

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне хотят завербовать 150 специалистов по ремонту, ранее работавших на Белорусской АЭС.

"Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают. А заставить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается", - добавили в "Энергоатоме".

Отмечается, что оккупанты продолжают обещать сотрудникам ЗАЭС "выгодные условия", а также угрожают, запугивают и держат в плену. Однако эти методы не влияют на количество квалифицированного персонала, которого на станции катастрофически не хватает.

Напомним, недавно Россия обвинила Украину в якобы хранении оружия на территориях АЭС. Однако советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг это и напомнил, что именно РФ захватила Запорожскую АЭС.

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