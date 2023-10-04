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Россияне вербуют иностранцев для службы в ВДВ, - ISW

Среда 04 октября 2023 05:17
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Россияне вербуют иностранцев для службы в ВДВ, - ISW Фото: войска РФ вербуют иностранцев для службы в ВДВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, потому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы в ВДВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, российские военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в относительно элитных, но, вероятно, деградировавших после интенсивных боев подразделениях воздушно-десантных войск.

Один из российских источников 3 октября заявил, что в российских воздушно-десантных бригадах служат добровольцы из Непала. Кроме того, в ISW ранее сообщали, что кубинские добровольцы также проходят службу в 106-й дивизии ВДВ российской армии.

Ключевые выводы ISW:

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонной конференции с российским военным руководством выделил странную группу российских вооруженных формирований, действующих на западном направлении Запорожской области.
  • Российские войска внедрили подразделения "Шторм-З" в состав обычных российских подразделений для проведения контратак против украинских успехов на ключевых участках фронта.
  • Украинские войска 3 октября продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
  • Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, а также на линии Авдеевка-Донецк.
  • Почти половина всех оккупационных "чиновников" высшего и среднего звена в оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей – выходцы из России.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

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