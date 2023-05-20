Росіяни вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі

"Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі у двічі: наразі на бойовому чергуванні 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами", - повідомив Назаров.

Він наголосив, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

"Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати та не висвітлювати те, що зорієнтує ворога", - наголосив спікер.

Чорне море у війні з РФ

Росіяни використовують Чорне море для завдання ударів по території України. У морі майже постійно перебувають кораблі та підводні човни, здатні запускати ракети "Калібр".

На початку війни контроль над Чорним морем переважно мала Росія. Однак після знищення російського флагманського корабля "Москва" українським військам вдалося отримати переломити ситуацію.

Тепер, російські кораблі тримаються ближче до східної частини Криму, щоб їх не дістали українські ракети.

Удари з Чорного моря

Зазначимо, останнім часом почастішали ракетні обстріли з боку російських військ, які стаються переважно вночі.

Як пояснювали в ЗСУ, таку тактику окупанти застосовують для того, щоб ускладнити роботу українській ППО, а також виснажити українське населення довготривалими нічними атаками.

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