RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Фото: россияне увеличили количество ракетоносителей в море (https://t.me/Nazars_look)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь военные РФ вдвое увеличили численность подводных ракетоносителей в Черном море.

Об этом заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море в два раза: сейчас на боевом дежурстве 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами", - сообщил Назаров.

Он отметил, что учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников и имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, стоит быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"Мы благодарны, что вы верите в силы противовоздушной обороны, но помните, что во время их работы важно находиться в безопасных местах, не фиксировать и не освещать то, что сориентирует врага", - подчеркнул спикер.

Черное море в войне с РФ

Россияне используют Черное море для нанесения ударов по территории Украины. В море почти постоянно находятся корабли и подводные лодки, способные запускать ракеты "Калибр".

В начале войны контроль над Черным морем преимущественно имела Россия. Однако после уничтожения российского флагманского корабля "Москва" украинским войскам удалось получить переломить ситуацию.

Теперь, российские корабли держатся ближе к восточной части Крыма, чтобы их не достали украинские ракеты.

Удары из Черного моря

Отметим, в последнее время участились ракетные обстрелы со стороны российских войск, которые происходят преимущественно ночью.

Как объясняли в ВСУ, такую тактику оккупанты применяют для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО, а также истощить украинское население долговременными ночными атаками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины