Россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море

"Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море в два раза: сейчас на боевом дежурстве 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами", - сообщил Назаров.

Он отметил, что учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников и имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, стоит быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"Мы благодарны, что вы верите в силы противовоздушной обороны, но помните, что во время их работы важно находиться в безопасных местах, не фиксировать и не освещать то, что сориентирует врага", - подчеркнул спикер.

Черное море в войне с РФ

Россияне используют Черное море для нанесения ударов по территории Украины. В море почти постоянно находятся корабли и подводные лодки, способные запускать ракеты "Калибр".

В начале войны контроль над Черным морем преимущественно имела Россия. Однако после уничтожения российского флагманского корабля "Москва" украинским войскам удалось получить переломить ситуацию.

Теперь, российские корабли держатся ближе к восточной части Крыма, чтобы их не достали украинские ракеты.

Удары из Черного моря

Отметим, в последнее время участились ракетные обстрелы со стороны российских войск, которые происходят преимущественно ночью.

Как объясняли в ВСУ, такую тактику оккупанты применяют для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО, а также истощить украинское население долговременными ночными атаками.

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