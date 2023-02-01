Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Краматорськ: є поранені

В середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області, є поранені. Це друга атака на місто за сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.
"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені", - написав.
За словами Гончаренка, на місцях працюють всі відповідні служби.
Оновлено (23:11)
Місцеві паблики в Telegram повідомляють, що внаслідок російського обстрілу серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок, зруйновано два під'їзди. Після удару на місці виникла пожежа.
Як повідомлялося, у середу, 1 лютого, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Цього разу окупанти атакували місцевий цвинтар.
Крім того, 1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.
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