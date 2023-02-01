Россияне второй раз за сегодня обстреляли Краматорск: есть раненые

В среду, 1 февраля, российские солдаты снова обстреляли Краматорск Донецкой области, есть раненые. Это вторая атака на город за сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.
"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые", - написал.
По словам Гончаренко, на местах работают все соответствующие службы.
Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. На этот раз оккупанты атаковали местное кладбище.
Кроме того, 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.