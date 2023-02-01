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Россияне второй раз за сегодня обстреляли Краматорск: есть раненые

Фото: оккупанты второй раз за день обстреляли Краматорск Донецкой области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 февраля, российские солдаты снова обстреляли Краматорск Донецкой области, есть раненые. Это вторая атака на город за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые", - написал.

По словам Гончаренко, на местах работают все соответствующие службы.

Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. На этот раз оккупанты атаковали местное кладбище.

Кроме того, 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.

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КраматорскДонецкая область