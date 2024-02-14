Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове: пошкоджено лікарню, поранено

За словами голови Донецької ОВА, під завалами, ймовірно, перебувають люди.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.", - повідомив Філашкін.

На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем та евакуюють людей.

"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 кв метрів, евакуюють хворих із пошкоджених приміщень", - написав голова Донецької ОВА.

Глава ОВА повідомив про одного пораненого.

"Наразі відомо про 1 поранену людину, рятувальні роботи тривають.", - поінформував Вадим Філашкін.

У мережі з'явилось фото наслідків обстрілу росіян.

Фото: наслідки удару росіян по лікарні у Селидовому. (t.me/VadimFilashkin_donoda/860)

У лікарні було близько 100 пацієнтів. Наразі їх перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда.

Начальник Донецької ОВА показав, як виглядає лікарня після обстрілу.

Обстріл росіянами Донецької області

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого росіяни вдарили по Селидовому. Зруйновано під'їзд, постраждали діти.

До речі, через обстріл росіян було пошкоджено повітряну мережу. В результаті було знеструмлено шахту.