UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове: пошкоджено лікарню, поранено

Фото: росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове (t.me/VadimFilashkin_donoda/860)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська двічі за ніч проти 14 лютого обстріляли Селидове. Пошкоджено корпус лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами голови Донецької ОВА, під завалами, ймовірно, перебувають люди.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.", - повідомив Філашкін.

На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем та евакуюють людей.

"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 кв метрів, евакуюють хворих із пошкоджених приміщень", - написав голова Донецької ОВА.

Глава ОВА повідомив про одного пораненого.

"Наразі відомо про 1 поранену людину, рятувальні роботи тривають.", - поінформував Вадим Філашкін.

У мережі з'явилось фото наслідків обстрілу росіян.

Фото: наслідки удару росіян по лікарні у Селидовому. (t.me/VadimFilashkin_donoda/860)

У лікарні було близько 100 пацієнтів. Наразі їх перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда.

Начальник Донецької ОВА показав, як виглядає лікарня після обстрілу.

Обстріл росіянами Донецької області

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого росіяни вдарили по Селидовому. Зруйновано під'їзд, постраждали діти.

До речі, через обстріл росіян було пошкоджено повітряну мережу. В результаті було знеструмлено шахту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні