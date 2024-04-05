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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", в Одесской области были слышны взрывы

Пятница 05 апреля 2024 04:10
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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", в Одесской области были слышны взрывы Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Воздушные Силы ВСУ в 3:26 сообщили о группе ударных БпЛА, следующих из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Залив).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС ВСУ.

О группе "Шахедов" со стороны Черного моря Воздушные силы сообщили в 3:26.

Позже уточнено, что дроны находятся в Белгороде-Днестровском районе Одесской области. Курс – северный.

Суспильне сообщает о взрывах в Одесской области.

Карта воздушных тревог

Россияне снова атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;, в Одесской области были слышны взрывы

Первая атака

Ранее ВС ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках из направления Херсонской в направлении Днепропетровской области, а затем на Запорожье.

Перед тем российские войска во второй раз за вечер обстреляли Харьков, были слышны взрывы.

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