Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", в Одесской области были слышны взрывы

Воздушные Силы ВСУ в 3:26 сообщили о группе ударных БпЛА, следующих из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Залив).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС ВСУ .

Суспильне сообщает о взрывах в Одесской области.

Позже уточнено, что дроны находятся в Белгороде-Днестровском районе Одесской области. Курс – северный.

О группе "Шахедов" со стороны Черного моря Воздушные силы сообщили в 3:26.

Ранее ВС ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках из направления Херсонской в направлении Днепропетровской области, а затем на Запорожье.

Перед тем российские войска во второй раз за вечер обстреляли Харьков, были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.