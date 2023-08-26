ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон: поранено чоловіка

Херсон, Субота 26 серпня 2023 22:39
UA EN RU
Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон: поранено чоловіка Фото: окупанти обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вдруге за день здійснили удар по Херсону. Цього разу від ворожого обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств", - повідомили в ОВА.

В адміністрації пояснили, що травми отримав 34-річний чоловік, якого наразі доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

Медики надають необхідну допомогу і проводять дообстеження.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти практично щодня обстрілюють Херсонську область після звільнення Силами оборони України правого берега Дніпра. Для ударів військові РФ застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом 23 серпня, росіяни здійснили 99 обстрілів регіону. Загалом вони 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

Ми також повідомляли, що сьогодні росіяни вже наносили удар по Херсону. Під час першої атаки постраждали дві жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсон
NEWS
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
Захищав Київ та добивався передачі F-16. Що відомо про загиблого льотчика "Джуса"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші