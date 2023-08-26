Російські військові обстріляли Херсон: є поранені

Російські окупанти обстріляли Херсон. В результаті терористичного акту було поранено двох жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона", - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, в результаті ворожої атаки дві місцеві жительки отримали поранення:

Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

Ще одна постраждала - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти практично щодня обстрілюють Херсонську область після звільнення Силами оборони України правого берега Дніпра. Для ударів військові РФ застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом 23 серпня, росіяни здійснили 99 обстрілів регіону. Загалом вони 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

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