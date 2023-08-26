Россияне второй раз за день обстреляли Херсон: ранен мужчина

Российские оккупанты второй раз за день нанесли удар по Херсону. На этот раз от вражеских обстрелов пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"В результате вражеского обстрела пострадал мужчина. Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий", - сообщили в ОГА.

В администрации пояснили, что травмы получил 34-летний мужчина, который сейчас доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны Украины правого берега Днепра. Для ударов военные РФ применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

В течение 23 августа, россияне совершили 99 обстрелов региона. В общем они 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 32 снаряда.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

Мы также сообщали, что сегодня россияне уже наносили удар по Херсону. Во время первой атаки пострадали две женщины.

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